شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في أمريكا تتخطى الربع مليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع مليون حالة، أمس الأربعاء الذي شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مايو الماضي.



وباتت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتخطى عتبة الربع مليون وفاة، وهي أكثر دول العالم أيضا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، حيث تقترب حصيلة المصابين من 5. 11 مليون حالة.

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