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ومن المقرر أن ترسل اللجنة الخماسية خطابات لجميع الأندية الـ 18 لحضور قرعة بطولة الدوري الجديد هذا الموسم.
وبشأن مباريات كأس مصر، تقام مباراتي دور الثمانية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين الأهلي وأسمنت أبوقير، والزمالك وإف سي مصر، على أن تقام مباراتا دور نصف النهائي، الأولى بين طلائع الجيش والفائز من الزمالك وإف سي مصر، والثانية بين الاتحاد السكندري والفائز من الأهلي وأسمنت أبوقير، فى أول ديسمبر. وستقام المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي، يوم 5 ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لانطلاق مسابقة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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