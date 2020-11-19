الخارجية الروسية: لافروف يلتقي نظيره العراقي في موسكو يومي 25 و26 نوفمبر

موسكو - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك ضمن زيارة عمل له لموسكو، يومي 25 و26 نوفمبر .
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وأضافت زاخاروفا:
"إن وزير الخارجية العراقي سيصل إلى موسكو في أول زيارة له لبحث الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن خلال محادثاته مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية".
وقالت: "في 25 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر، يقوم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة عمل إلى موسكو، وهذه هي أول زيارة له بصفته وزيرا للخارجية".
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