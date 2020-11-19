"كتلة قطبية" تضرب السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة

وقال كراني عبر حسابه في تويتر: جهزوا الملابس الشتوية، كتلة قطبية باردة (كأول زائر قطبي)، تبدأ تحركها مع نهاية الـ48 ساعة القادمة على: (تبوك، طريف، القريات)، تأخذ مسارها التدريجي شرقًا حتى تغطي أجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية.

وأضاف: "بانخفاض حراري 3- 7م.. كفترة انتقالية مبكرة.. احذروا التيار البارد".

وكانت هيئة الأرصاد السعودية قد قالت في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم الأحد الماضي، إن مكة المكرمة وعدد من محافظات منطقة جدة ستتعرض لسحب رعدية ممطرة، وحالة طقس غير مستقرة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحليل والتوقعات إلى أن تلك السحب الرعدية الممطرة مكة المكرمة، ستكون مصحوبة أيضا بنشاط في الرياح السطحية.

وحذرت الهيئة السعودية من أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة قد تؤدي أيضا إلى تدني مستويات الرؤية على مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحره، وميسان، ورابغ.