98 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 98 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى المختلفة، واقتحموا صحن قبة الصخرة المشرفة بشكل استفزازي، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أدخلت المقتحمين عبر مجموعات انطلاقا من باب المغاربة، الذي تمنع قوات الاحتلال المصلين من الدخول عبره إلى الأقصى.

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