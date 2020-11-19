شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى يسلم وزير الخارجية اللبناني رسالة بموعد زياة لافروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية شربل وهبه اليوم في بيروت السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، رسالة من نظيره الروسي سيرجي لافروف نقلها اليه سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، الذي قال ردا على سؤال حول موعد الزيارة المرتقبة للوزير لافروف إلى بيروت : "اذا كانت الظروف مقبولة سيتم ترتيب الزيارة بكل سرور".

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