شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على خلية إرهابية نائمة مكونة من 4 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية. يذكر أن التحالف الدولي في العراق، نفى الأربعاء، وقوع إصابات في صفوفه جراء إطلاق صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم "داعش"، العقيد مايلز كاغينز، وفقا لقناة (الحرة) العراق، الأربعاء، إن عمليات القصف التي تعرضت لها المنطقة الخضراء أصابت قاعدة عراقية إلى جانب بعض المواقع المدنية. كانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أعلنت الثلاثاء، أن سبعة صواريخ سقطت بالمنطقة الخضراء وخارجها .. مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 5 آخرين.

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