شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الـ6 للبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية بالذكرى السادسة للبيعة، وغرد على على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، قائلا: "أرفع أسمى التهانى لسيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة".

وأضاف السفير نقلى فى تغريدته "إنها ذكرى الفخر والاعتزاز لكل مواطن سعودى بسنوات الإنجاز والمثابرة لوطن آمن مستقر مزدهر، وعزيز فى خدمة أمتيه العربية والإسلامية وخدمة السلم والأمن الدوليين".

وقد حلت أمس ذكرى البيعة السادسة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن مقاليد الحكم، والمملكة تواصل الإنجازات على مختلف الأصعدة، رغم الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث أثبتت المملكة قدرتها على إدارة الأزمة على الصعيد المحلى، والحد من تأثيرها، من خلال الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجهات المعنية، ما جعلها مثالاً يحتذى فى هذا المجال، وفق "عكاظ".

وتتزامن الذكرى هذه السنة، مع ترؤس المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، فى عام يعتبر الأصعب عالمياً، جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث تتواصل حركة النهضة الاقتصادية، من خلال اعتماد الكثير من البرامج التنموية لمواصلة مسيرة البناء والتطور في شتى المجالات، انطلاقاً من "رؤية 2030"، التي تستهدف تحقيق مستقبل اقتصادي واعد، من خلال إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، عبر إرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط؛ باستثمار كل الموارد والإمكانات المتاحة، حيث حققت في هذا الجانب نتائج إيجابية من خلال تزايد النشاط التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع مستوى تسهيل الأعمال نتيجة للإصلاحات الشاملة.