شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تؤكد: لا توجد مدة محددة لإجراء فحص «كورونا» بعد مخالطة المصابين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أكدت وزارة الصحة ، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لعمل فحص “كورونا” بعد مخالطة حالة مؤكدة . وقالت الصحة: إنه ينبغي على الأشخاص المخالطين لحالة مؤكدة إكمال فترة العزل ١٤يوماً. وأوضحت أنّ حضانة الفيروس قد تمتد لـ١٤يوماً وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

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