قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبي تنفيذ عملية استباقية في تلال حمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فرقة المشاة الخامسة وبإسناد من الحشد الشعبي والعشائري وشرطة العظيم فى العراق تنفيذ عملية استباقية في تلال حمرين. وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، أن" القوة فتشت عدداً من القرى وتمكنت من تفجير 5 أوكار لـ داعش ومعالجة 5 عبوات ناسفة".

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