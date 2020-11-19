شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. “التحالف” يعرض تسجيلاً لاعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو لاعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الأربعاء باتجاه المملكة بشكل متعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

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