شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» يوضح حُكم الصلاة بالحذاء داخل المسجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن الصلاة بالحذاء داخل المساجد غير مشروعة ،لأنه يترتب عليها مفاسد كثيرة.

وقال “الخثلان” في لقاء مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الصلاة بالحذاء ستجعل المساجد مع مرور الوقت بها أذى وقذر، مبيناً أن المساجد في عهد الرسول لم تكن مفروشة، فكان الصحابة يصلون بنعالهم.

ونوه إلى أن الصلاة بالنعال تكون سنة إذا كانت في البر أو مكان غير المسجد أو في أيام الشتاء خارج المسجد أيضاً، لكن بشرط التأكد من نظافة الحذاء والعمل على تنظيفه قبل الدخول في الصلاة.