وكالة: عون يحتد وينهي الاجتماع الأخير مع الحريري

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني نقلا عن مصادر خاصة أن "انقلاب الرئيس المكلف سعد الحريري على التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماعاته السابقة مع الرئيس ميشال عون، وتقدّمه بطرحٍ جديد هو إعطاء رئيس الجمهورية حق تسمية وزيرَين مسيحيين فقط وذلك من أصل 9 وزراء مسيحيين قد استفزّ عون الذي ما إن سمع ما قاله الحريري حتى أنهى الاجتماع معه مباشرة وبطريقة حادة".
وأضافت المصادر قائلة إن "الحريري لا زال مصرا على تسمية الوزراء المسيحيين بنفسه، تاركا للرئيس عون مقعدي "الداخلية" و"الدفاع"، في حين ان الأسماء المسيحية الأخرى المطروحة فإن قسما منها استشار الحريري الفرنسيين قبل تسميتها وقسما آخر قام هو باختيارهم، وفي المقابل، منح الحريري لنفسه تسمية الوزراء السنة وإعطاء الشيعة حق اختيار أسماء وزرائهم".
وكان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل، شدد على ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أسرع وقت ممكن، محذرا في الوقت نفسه من المماطلة في تشكيل الحكومة.
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