شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جموع المصلين في مناطق ⁧‫المملكة‬⁩ يؤدون صلاة الاستسقاء وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

وأم المصلين في المسجد الحرام الشيخ عبد الله عواد الجهني، بينما أم المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبد الباري الثبيتي.