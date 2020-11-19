عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سبب صادم وراء تحطم صاروخ فيجا وقمرين صناعيين بـ 370 مليون دولار

الخميس 19 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشف التحقيق في حادث تحطم صاروخ فيجا VV17 الأوروبي، الذي وقع يوم الثلاثاء بعد دقائق من إقلاع الصاروخ من غينيا الفرنسية، عن سبب وقوع الحادث الذي كلف شركة ”أريان سبيس إس إيه“ مئات الملايين.



وانطلق الصاروخ، الذي كان يحمل قمرين صناعيين تبلغ تكلفتهما 372 مليون دولار، من مدينة كورو في غينيا الفرنسية في الساعة 01:52 بتوقيت غرينتش يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بعد مرور 8 دقائق على رحلته، وبعد إشعال محرك المرحلة العليا، انحرف صاروخ فيجا عن مساره المخطط له، وفقد الاتصال بمحطات التتبع الأرضي.

وهذا ما دفع الرئيس التنفيذي لشركة أريان سبيس ستيفان إسرائيل إلى الإعلان على الإنترنت أن ”المهمة فشلت“، ومن ثم تحطم الصاروخ المتعطل في منطقة غير مأهولة بالقرب من منطقة هبوطه.

وقال ستيفان إسرائيل في بيانه: ”بعد 8 دقائق من الإقلاع مباشرة وبعد اشتعال محرك المرحلة الرابعة، تدهور المسار، الأمر الذي عنى أن سرعة المحرك لم تعد طبيعية، وأريد أن أقدم أعمق اعتذاري لعملائي عن هذه المهمة“، مضيفا أن الشركة ستحلل سبب الفشل.

هذا وكشفت التحقيقات الأولية أن العطل قد نتج عن توصيل أحد الكابلات بالعكس، أثناء مرحلة بناء الصاروخ الإيطالي الصنع، مما يعني أن الحادث كان نتيجة لخطأ بشري وليس بسبب تصميم معيب.

وأدى الحادث الصادم إلى دمار القمر الصناعي تارانيس التابع لوكالة الفضاء الفرنسية وقمر صناعي إسباني من طراز SEOSAT-Ingenio، واللذين تبلغ قيمتهما الإجمالية 372 مليون دولار.