شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تصدير أكثر من مليون و 100 ألف رأس ماشية منذ مارس وحتى اكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف بالسودان، أن جملة صادرات السودان من الماشية الحية، بلغت منذ مارس وحتى أكتوبر الماضيين، مليونا و123 ألفا و397 رأسا من الضأن والماعز والأبقار والإبل. وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، في مؤتمر صحفى ، إن جملة صادرات اللحوم منذ يناير وحتي أكتوبر الماضيين، بلغت ١٠ آلاف و٤٥٤ طنا و٨٢٧ كيلو جراما، وأوضح أن العام المقبل سيشهد إنتاج لقاح حمى الوادي المتصدع بالسودان، وأنه سيتم تكوين لجنة من عدة جهات لاستئناف صادر الإبل، لما فيه من فائدة اقتصادية للسودان.

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