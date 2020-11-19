شكرا لقرائتكم خبر عن بكل سهولة.. طريقة تحميل أي مقطع من «يوتيوب» بدون برامج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، طريقة تحميل مقاطع من اليوتيوب بكل سهولة وبدون استخدام أي برامج.
وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا أردت تحميل مقطع من اليوتيوب إلى جهازك بدون أي برنامج، فقم بإضافة أحد الأحرف التالية إلى قبل كلمة “youtube” في رابط المقطع في اليوتيوب:
SS
أو
CONV
أو
PWN
وكذلك بإمكانك إضافة أحد هذه الأحرف بعد كلمة “youtube” في الرابط:
DLD
أو
PP
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