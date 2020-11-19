شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. سماء غائمة ورياح نشطة و«مكة وطريف» تسجلان أعلى وأقل حرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الخميس، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.
كما توقعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فمن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة 35 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 8 درجات مئوية، كأقل درجة حرارة.
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