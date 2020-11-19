شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تعلن مواقيت صلاة الاستسقاء بجميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوقات صلاة الاستسقاء بمناطق المملكة اليوم الخميس، والتي دعا إلى إقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأشارت الشؤون الإسلامية، إلى أنها أنها وجهت بإقامة الصلاة بعد ربع ساعة من شروق الشمس. وجاءت مواقيت صلاة الاستسقاء بمختلف المناطق على النحو التالي: مكة المكرمة 6:49 المدينة المنورة 6:55 الرياض 6:27 بريدة 6:41 الدمام 6:16 أبها 6:33 تبوك 7:14 حائل 6:52 عرعر 7:01 جازان 6:31 نجران 6:25 الباحة 6:40 سكاكا 7:02

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