التحالف بقيادة السعودية يقول إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة

القاهرة – سبوتنيك. ونقل التلفزيون السعودي الرسمي، أن قوات التحالف بقيادة المملكة، اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية، في تكرار لإعلانات سابقة عن إسقاط مسيرات حوثية تستهدف مناطق بالمملكة.

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فيما أعلن تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن مقاتلات التحالف نفذت 16 غارة على محافظة مأرِب النفطية شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 13 غارة على مديرية مدَغِل شمال غربي مأرِب، وثلاث غارات على مديرية مجزر شمالي مأرِب.

وأضاف، أن "التحالف شن ثلاث غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديريتي (خب والشعف) والحزم شرق ووسط الجَوف.

في السياق، اتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بخرق الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في 18 ديسمبر/كانون الأول العام 2018م، من خلال "تنفيذ 4 غارات عبر طيران تجسسي على مديرية الدُريهِمي (جنوبي الحديدة)".

وتعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن، إلى غارتين جويتين استهدفتا منطقة القِطعة في مديرية كِتَاف شرقي المحافظة الحدودية مع السعودية، حسب "المسيرة".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني أن مقاتلات التحالف دمرت مخزن أسلحة تابعا لجماعة "أنصار الله" جنوبي محافظة مأرب، واستهدفت بغارات جوية أخرى تعزيزات ومواقع متفرقة للجماعة في جبهة ماهلية جنوبي مأرِب، ألحقت خسائر بها في الأرواح والعتاد.