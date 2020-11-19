شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تقضى بحبس امرأة تسببت فى نشر كورونا بحفل زفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة استئناف جزائرية، بالسجن 3 أشهر وغرامة 50000 دينار بحق سيدة، بسبب إقامتها لحفل زفاف فى منزلها في زمن “كورونا”، كما قامت بدعوة جمع غفير من الناس وأصيب جزء كبير منهم بالفيروس.

ورأت المحكمة في حيثيات القضية، أن المتهمة أجرت حفل زفاف، في ظل الوضع الصحي الذي تشهده البلاد، ورغم منع إقامة الأعراس وأي نوع من أنواع الحفلات، كما أنها كما ذكرت في المحكمة، قامت بدعوة لحفل الزفاف نحو 100 امرأة.

وأكدت عندما سألها القاضي عن سبب عدم حضور شقيقاتها للإدلاء بشهادتهن، أنهن أصبن بفيروس كورونا أثناء العرس ويتواجدن في فترة الحجر الصحي ولا يستطعن الحضور إلا بعد شفائهن. وهو ما اعتبره القاضي وممثل النيابة العامة تعديا على القانون، ليتم تحويلها إلى متهمة لارتكابها مخالفة إقامة عرس في زمن كورونا.