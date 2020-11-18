شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد قيمة غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، على أهمية ترك مسافة آمنة بين مركبتين على الطريق يُعد مخالفة صريحة من المخالفات المرورية.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن عدم ترك مسافة آمنة بين المركبتين يقتضي دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 300 ريال.