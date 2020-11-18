 أثناء لقائه بالزياني وبومبيو... نكتة من نتنياهو بشأن "سفارات شاغرة"

قال نتنياهو في ختام المؤتمر الذي عقد، اليوم الأربعاء، مع وزيري الخارجية، الأمريكي مايك بومبيو، والبحريني عبد اللطيف الزياني، إن هناك سفارة أو اثنتين شاغرتين لدى بلاده.

وخطاب نتنياهو، الزياني، في ختام المؤتمر الصحفي المشترك، قائلا: "أما بخصوص قضية السفارات، نحن مستعدون للمساعدة، حسب علمي... هناك سفارة واحدة أو اثنتان شاغرتان متوفرتان لدينا".

وقال نتنياهو إنه يتطلع إلى توقيع المزيد من اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أخرى.

فيما رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتبادل السفارات بين إسرائيل والبحرين، مؤكدا أن هذه "خطوة أساسية من أجل علاقات دبلوماسية".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.