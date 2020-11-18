رام الله - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "عاد السفراء إلى الدولتين بعد الاستدعاء من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي بحث وناقش معهما خطوة الإمارات والبحرين فيما يخص اتفاق التطبيع".
هذا وقال مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية بصدد إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما احتجاجا على قيام البلدين بتوقيع اتفاقات، بوساطة أمريكية، لإقامة علاقات مع إسرائيل.
© REUTERS / Hamad I Mohammed
وقال المالكي إن ذلك جاء بناءً على تعليمات رئيس الدولة محمود عباس، إثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات. دعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان، آنذاك.
وفي سبتمبر/ أيلول، غادر السفير الفلسطيني لدى البحرين خالد عارف، المنامة، بعد قرار رياض المالكي، باستدعائه للتشاور، احتجاجا على إعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل.
وأعلنت القيادة الفلسطينية، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي فلسطيني يؤكد لـ"سبوتنيك" عودة سفيري فلسطين إلى الإمارات والبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.