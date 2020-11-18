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وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، افتتاح منفذ عرعر الحدودي، بشكل رسمي، مع السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عاما على إغلاقه.
وأوضحت الهيئة أن وزير الداخلية عثمان الغانمي، أناب عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم الافتتاح بحضور قيادات عراقية، في وقت مثَّل الجانب السعودي السفير السعودي عبد العزيز الشمري في العراق، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
ويذكر أن إغلاق منفذ عرعر بين العراق والسعودية، تم أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير العراقي لدى السعودية: لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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