شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: وقف الحرب يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، إن وقف الحرب فى اليمن يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الإعلام اليمني، أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بالضغط العسكري والسياسي على الحوثيين.

وفى وقت سابق لا تزال مليشيات الحوثيين تتلقى خسائر كبرى سواء من جانب التحالف العربى فى اليمن، أو الجيش اليمنى، حيث تلقى الحوثيين خسائر ثقيلة فى الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية بنيران الجيش اليمنى والمقاومة ومقاتلات التحالف العربى فى جبهة المخدرة، غرب محافظة مأرب.

وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أكد قائد عسكرى يمنى ميدانى أن المعارك احتدمت اليوم الثلاثاء فى ميمنة وميسرة الجبهة تزامنًا مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات العسكرية للمليشيا الانقلابية، فى مفرق هيلان وخط جبل صلب.