شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق بالسعودية: لا يمكن لنا الانفصال عن عمقنا العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير العراقى لدى السعودية، إن منفذ عرعر الذى تم إعادة فتحه يشكل شريانا رئيسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف السفير العراقى لدى السعودية: منفذ عرعر يؤسس لدخول الاستثمارات السعودية للعراق.
وأوضح السفير العراقى لدى السعودية: نعتز بالعلاقات مع الأشقاء، موضحا أنه لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربى.
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