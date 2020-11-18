شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق بالسعودية: لا يمكن لنا الانفصال عن عمقنا العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير العراقى لدى السعودية، إن منفذ عرعر الذى تم إعادة فتحه يشكل شريانا رئيسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السفير العراقى لدى السعودية: منفذ عرعر يؤسس لدخول الاستثمارات السعودية للعراق.

وأوضح السفير العراقى لدى السعودية: نعتز بالعلاقات مع الأشقاء، موضحا أنه لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربى.