فيتوريا يعود لقيادة تدريبات النصر بعد تعافيه من كورونا

عاود فريق النصر مساء اليوم الاربعاء تدريباته اليومية خلال فتره التوقف تحت إشراف مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي عاد لقياده التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا.
واشتملت التدريبات على جري حول الملعب وتدريبات لياقية متنوعة وتكتيكية مختلفة.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي.
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