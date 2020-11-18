بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تزييف الأموال بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تورطوا بتزييف العملة الورقية وتزوير الوثائق الرسمية.

وكشفت شرطة الرياض أن المتورطين هم، مواطن وأربعة وافدين (اثنان من غير محددي الجنسية، وسوري وسوداني، في العقدين الثالث والخامس).

وأوضحت إن إجراءات الضبط وتفتيش سكن المواطن أسفرت عن العثور على معمل متكامل لتزييف العملات، كما عثر على أوراق نقدية مزورة بمبلغ 2.5 مليون ريال، من فئة الـ100 ريال و500 ريال.