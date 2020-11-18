بيعة ملك الحزم والعزم السادسة صغيرة العدد كبيرة الإنجازات

يصادف يوم الثالث من شهر ربيع الآخر ١٤٤٢ الموافق ٣من نوڤمبر ٢٠٢٠ بيعة خادم الحرمين الشريفين لتولي الملك سلمان حفظه الله مقاليد الحكم ملكًا للمملكة

وتأتي هذه البيعة السادسة لتكمل العقد الفريد لإنجازات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في ظل ظروف طارئة اجتاحت العالم وعصفت بكل الدول إلا أن المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين كانت لهذه الأزمة بالمرصاد و وقفت وقفة شموخ وعزة لتفادي أضرار هذه الأزمة بأقل تقدير وعملت جاهدة لحفظ الإنسان سواء مواطن أو مقيم ،البيعة السادسة محققة أحلام وآمال وطموح وطن ومن أبرزها عقد قمة استثنائية عن بعد لقمة العشرين لمواجهة جائحة كورونا والتي نتج عنها ضخ اكثر من 5 ترليون دولار في الإقتصاد العالمي والذي ساهمت فيه المملكة بمبلغ 5 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لهذه الجائحة

المملكة العربية السعودية كعادتها في فن إدارة الأزمات تأخذ بزمام الأمور وتتصدر القمة و في ذلك من خلال أهداف وإستراتيجيات الدول الثابتة والتي تدعوا الى أن الإنسان هو الهدف الباقي وتوفير الرفاهية والعيش الكريم مطلب تحققه الدول للمواطن والمقيم على حد سواء

ست سنوات من العطاء والنماء والحضارة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ماتم إنجازه في مجال التعليم وحقوق المرأءه حيث أطلق مشروع “تنمية الإبداع والتميز” والخاص بأعضاء الهيئات التدريسية وإنشاء المراكز الخاصة بالتفوق العلمي في الجامعات السعودية.واستحداث برامج الإبتعاث المختلفة والإهتمام بالطلاب المبتعثين.وتطوير الجامعات السعودية وتطوير البحث العلمي بها.ورفع جودة التعليم بالمملكة العربية السعودية.وتم السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات للمرة الأولى على الإطلاق ومُنحت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان حق المشاركة في الإنتخابات بالمملكة العربية السعودية.وتمتعت المرأة بتوافر العديد من فرص العمل للنساء السعوديات.وشجع على تولي المرأة للعديد من المناصب العليا في المملكة.ومنح أيضا للمرأة السعودية حق المشاركة في المبايعة مثلها مثل الرجال بالمملكة.

ست سنوات لخادم الحرمين الشريفين قليلة في عددها كبيرة بإنجازاتها والتي تقف الأقلام لأن تسطرها ، تلك الإنجازات والتي شملت كل القطاعات الإقتصادية والتعليمية والصحية والإجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية والدفاع بكل قوة وحكمة وعزة عن الوطن الغالي والعالم العربي والإسلامي وتقديم كل الحياة الكريمة لهذه الشعوب

هذة الانجازات المتتالية وضعت المملكة في مقدمة دول العالم وتحقيق ارقام عالمية في تصدر العالم والذي سمح لها وبقوة استضافة قمة العشرين لأول مرة في عهد ملك الحزم والعزم ، والذي تعتبر المملكة ثاني دولة في الشرق الأوسط إستضافت قمة العشرين ..

وتسعى المملكة من خلال قمة العشرين إلى التعاون مع شركاء المجموعة للتصدي لتحديات المستقبل ولتكون المملكة البصمة القوية في صنع تاريخ العالم والتي تتمحور أهدافها الى اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع وتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة لخدمة الوطن والمواطن كل هذة الأهداف جاءت موافقة لرؤية 2030 والتي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المراءة وتعزيز.راس المال البشري وزيادة تدفق التجارة ورفع مستوى الاستثمار

ست سنوات من التحديات والصعوبات التي واجهت مدة حكم خادم الحرمين الشريفين كان لها نعم القائد الحكيم والملك الحازم والأب الحاني والمتطلع الى رقي الوطن والمواطن ،

نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الأمين على السمع والطاعة والعمل لخدمة الدين ثم الوطن .. عندما يكون ملك الحزم والعزم وأمير التجديد والهمة … تكون القمة

كتبه : حياة بنت معيوف القصيري