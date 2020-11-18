الرئيس الإيراني يبعث برقية عاجلة إلى سلطان عمان

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وكتب روحاني في برقيته مخاطبا السلطان هيثم بن طارق آل سعيد:
إنني أقدم إلى سموكم وشعبكم الشريف أحرّ التهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني في سلطنة عمان، واتطلع إلى تنمية العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون الثنائي أكثر فأكثر، وفي كافة المجالات بين البلدين الصديقين.
وتابع روحاني مخاطبا السلطان العماني: إنني اسأل الباري تعالى لسموكم بالعزة والشموخ لشعب سلطنة عمان المسلم.
وفي السياق نفسه، هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، باليوم الوطني لبلاده وأكد، "إنني على ثقة من أنه في ضوء إرادة ورغبة السلطات الإيرانية والعمانية، سنشهد استمرار نمو وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات".
وفي برقية الى نظيره، بدر بن حمد البوسعيدي، أعرب ظريف، اليوم الأربعاء، عن تهانيه لسلطنة عمان الصديقة والشقيقة قيادة وشعبا بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني لهذا البلد.
وفي السياق ذاته، بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اسحاق جهانغيري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل السعيد، هنأه فيها والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني.
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