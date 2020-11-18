وزير خارجية البحرين: بايدن في حاجة إلى التشاور معنا قبل التوصل إلى اتفاق مع إيران

أجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، حوارا مع الزياني، أوضح من خلاله أن بلاده تأمل أن يتفهم الرئيس الأمريكي الجديد التغييرات التي تحدث في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من عودة الاتفاق النووي.
وقال الزياني للموقع العبري:
آمل في أن يتشاور الرئيس جو بايدن مع البحرين ودول الخليج الأخرى قبل السعي لإبرام أي اتفاق نووي جديد مع إيران.
يشار إلى أن مؤتمرا صحفيا مشتركا عقد بين الزياني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس.
ودعا الزياني الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة لمائدة المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وفق ما تنص قرارات الشرعية الدولية، كاشفا عن تسيير رحلات جوية من المنامة إلى تل أبيب بدءا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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