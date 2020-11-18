رجال الإطفاء يسيطرون على حريق هائل في منطقة الشويخ بالكويت... فيديو

وذكرت قوة الإطفاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أنها تلقت بلاغا بنشوب حريق كبير وعلى إثره تم توجيه ستة فرق إطفاء للموقع... مضيفة أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة وبذلت جهودا كبيرة باستخدام آليات السلالم الهيدروليكية، التي مكنت فرق الإطفاء من السيطرة على موقع الحادث الذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف متر مربع.

وأشار البيان أن رجال الوحدات باشرت عملية البحث عن أحد الأشخاص المفقودين بالموقع بعد أن تم الإبلاغ عن الاشتباه في وجوده أثناء اندلاع الحريق.