سماء مشتعلة... هل هذا المشهد لحظة مهاجمة الطائرات الإسرائيلية لدمشق

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تظهر السماء في هذه الصورة مضاءة بالقذائف، مع تعليق كتب فيه "عاجل: سماء دمشق الآن .. الأصوات ما زالت حتى اللحظة ... الله يحمي الشام وأهلها وجيشها".

في الحقيقة، وبعيدا عن تفاصيل الغارات، فإن هذه الصورة بالتحديد لا تتعلق بهجمات فجر الأربعاء، حيث نشرتها وكالة "رويترز" لأول مرة منذ أكثر من عامين، علما بأنها تعود للحظة إطلاق صواريخ في سماء سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، شن غارات على فيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب وجهت ضربات قوية في سوريا، لمواقع قال إنها "تهدد استقرار إسرائيل والمنطقة".