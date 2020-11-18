ماذا قالت سوريا تعليقا على ما حدث لمنتخبها بكرة القدم في الإمارات

وأشاد عباس بالتعاون بين الرياضة الإماراتية والسورية واصفا الرياضة بأنها جسر للتواصل والتعاون وتعزيز العلاقات بين الشعوب. © Sputnik . Mohammad Damour وقال السفير السوري في تصريح له عقب انتهاء معسكر بلاده في الامارات: "كنت على اتصال يومي ببعثة المنتخب السوري في دبي ولمست مدى تقديرها للمبادرة الإماراتية استضافة منتخبنا الوطني الأول في هذه الظروف... كما لمست الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية بالإمارات لتوفير المرافق والخدمات والدعم اللوجيستي للمنتخب على صعيد التدريبات والإقامة والتنقلات وخلال مباراتي المنتخب الوديتين مع المنتخبين الأردني والأوزبكي"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". عبر عباس عن أمنياته بالتوفيق للمنتخبين السوري والإماراتي في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.

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