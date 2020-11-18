وكالة: فلسطين تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

نقلت وكالة "رويترز" الخبر عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في أغسطس/ آب، استدعاء السفير الفلسطيني لدى دولة الإمارات وبشكل فوري.
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وقال المالكي إن ذلك جاء بناءً على تعليمات رئيس الدولة محمود عباس، إثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات. دعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان، آنذاك.
وفي سبتمبر/ أيلول، غادر السفير الفلسطيني لدى البحرين خالد عارف، المنامة، بعد قرار رياض المالكي، باستدعائه للتشاور، احتجاجا علىإعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل.
وأعلنت القيادة الفلسطينية، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".
إلى ذلك، دعت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في فلسطين، التي تم تشكيلها مؤخرا، لأن يكون يوم 15 من أيلول/ سبتمبر الحالي، يوم رفض شعبي في كل الوطن العربي، لرفض تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.
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