المغرب تسجل 5391 إصابة جديدة و81 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 5391 إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 306995 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 5013 حالة، كما تم تسجيل 5757 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى حالات التعافى 253351.

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