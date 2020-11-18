شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يعلن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية 1 ديسمبر مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية البحرين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل والبحرين تعتزمان تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية فى الأول من ديسمبر، على مواطنيهما لتسهيل السفر بحرية بين البلدين، وتوقع الوزير 14 رحلة طيران أسبوعيا بين مملكة البحرين وتل أبيب.

ويستلزم النظام الذى أعلنه الوزير عبد اللطيف الزيانى تقديم الطلبات عبر الانترنت للحصول على تأشيرات الدخول، ووقعت البحرين وإسرائيل اتفاقا بوساطة الولايات المتحدة فى سبتمبر أيلول لإقامة علاقات رسمية.