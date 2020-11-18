شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يعلن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية 1 ديسمبر مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية البحرين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل والبحرين تعتزمان تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية فى الأول من ديسمبر، على مواطنيهما لتسهيل السفر بحرية بين البلدين، وتوقع الوزير 14 رحلة طيران أسبوعيا بين مملكة البحرين وتل أبيب.
ويستلزم النظام الذى أعلنه الوزير عبد اللطيف الزيانى تقديم الطلبات عبر الانترنت للحصول على تأشيرات الدخول، ووقعت البحرين وإسرائيل اتفاقا بوساطة الولايات المتحدة فى سبتمبر أيلول لإقامة علاقات رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين يعلن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية 1 ديسمبر مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.