شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ندعو الوكالة الذرية لمواصلة إزالة الستار عن أنشطة إيران النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المملكة العربية السعودية، الوكالة الدولة للطاقة الذرية لمواصلة إزالة الستار عن أنشطة إيران النووية غير السلمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وجهت الوكالة الدولة للطاقة الذرية اتهامات إلى إيران، مطالبة إياها بتوضيح وتفسيرات بشأن جزيئات مشعة بموقعين نوويين، حيث أفاد تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء بأن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم فى أجهزة طرد مركزى جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها فى منشأة نطنز، فى أحدث انتهاك لاتفاقها النووى مع القوى الكبرى.

ووفقا لموقع العربية، أقر مندوب إيران لدى الوكالة الدولة للطاقة الذرية بضخ إيران غاز سادس فلوريد اليورانيوم فى أجهزة طرد مركزى جديدة من طراز آي.آر-2إم، موضحا أن طهران بدأت بالفعل فى ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم UF6 فى سلسلة تضم 174 جهازًا للطرد المركزى فى مصنعين لتخصيب الوقود النووى فى نطنز.