شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة ترامب تطالب بفرز جزئي للأصوات في ويسكونسن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي للأصوات في منطقتين بولاية ويسكونسن الأمريكية فيما يتعلق بنتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر.



وأضافت الحملة في بيان أنها حولت ثلاثة ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطيون.

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