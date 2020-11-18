إسرائيل تنشر أول فيديو لاستهداف ‏مواقع عسكرية في سوريا

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر أرفقه بالفيديو "التوثيق من الهجمات التي نفذتها المقاتلات الليلة الماضية في سوريا ضد أهداف عسكرية اشتملت على مستودعات ومقار وموقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

فيما نشر المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مقطع الفيديو معلقا في تغريدة بحسابه على تويتر بالقول : "هكذا ضربت طائراتنا الحربية مواقع عسكرية في سوريا مستهدفةً مخازن ومقرات ومجمعات عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

يتبع..