تدريبات عسكرية للجيش المصري في المنطقة الجنوبية... صور

وشهد الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية لتدريبات عسكرية في المنطقة الجنوبية العسكرية.

وناقش رئيس أركان حرب ​القوات المسلحة​ مع القادة والضباط المشاركين بالتدريب أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم في ظل المتغيرات الحادة والسريعة التي قد تحدث أثناء سير القتال.

وبحسب البيان المنشور عبر صفحة "المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية" في موقع "فيسبوك"، حضر التدريبات عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي المعاهد والكليات العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش المصري يقوم بتدريبات مختلفة برا وبحرا وجوا من الحين إلى آخر.