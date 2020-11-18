شكرا لقرائتكم خبر عن عراقيون يحاولون حماية صناعة هياكل "النراجيل" الخشبية من الاندثار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر صناعة هياكل النراجيل الخشبية (الشيشة الكربلائية) من الصناعات التي كادت أن تزول في مدينة كربلاء في جنوب العراق، تلك المدينة التي تعتبر وجهة أساسية لملايين الزوار سنويا وتعد موقع حيويا بالنسبة لمحبي "النرجيلة" وذلك لإبقائها على حرفة صناعة الهياكل الخشبية حتى الآن.

ورصدت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في تقرير لها حرفة صناعة هياكل النراجيل الخشبية في كربلاء وبعض الأشخاص الذين يواصلون عملهم في هذه الصناعة داخل المدينة الواقعة على بعد 120 كلم من العاصمة العراقية، رغم المخاطر المترتبة على تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد بمعدل 4 آلاف حالة يوميا.

ومع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العديد من البلدان من بينها العراق، دفع السلطات إلى إغلاق المقاهي لعدة أسابيع، وهذا حدث في العراق أيضا حينما أغلقت المقاهي 3 أشهر بسبب تفشي الفيروس التاجي.

لكن بعد إغلاق المقاهي في العراق، ارتفع الطلب بشكل مباشر على هياكل الشيشة الخشبية التي تصنع في كربلاء بعد تلك الفترة، في السوق المحلية كما في السوق الخارجية، ما زاد من مبيعات الأشخاص الذين يعملون في هذه الحرفة ويطلق عليهم " الجراخون".



جانب من صناعة هياكل النراجيل الخشبية



صناعة فريدة في كربلاء