شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تسجيل مسرب يؤكد الرشاوى الإخوانية فى "الملتقى الليبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع (العين الإخبارية)، تسجيلا منسوبا لأحد المشاركين فى ملتقى الحوار السياسى الليبى بتونس، يدعو فيه لانتخاب فتحى باش أغا (وزير داخلية الوفاق)، رئيسا للحكومة الليبية مقابل مكاسب مادية.

وبحسب التسجيل المسرب، يقول أحد المشاركين فى الحوار إنه "لابد من انتخاب وزير الداخلية باش أغا، لأنه هو بالتايى الضامن لمصالحنا".

ويكشف التسجيل الصوتى المُسرب أيضا، تخوف المسئولين فى حكومة الوفاق الليبية من الوصول إلى حل، ما يعفيهم من استغلال مناصبهم فى سرقة المال العام، أو إلغاء الاتفاقيات التى تمس توقيعها مع تركيا اذ يقول احد المشاركين "نجاحه ليكون رئيسا للحكومة هذه سيجسد ويدعم لنا امورنا المادية بالاضافة الى ان اتفاقياتنا السابقة ستكون موجودة ومضمونة.. ولازم تعرفوا ان الشىءهذا الذى انتم فيه الان بسببه وفى حال عدم تصويتكم.. اعتقد ما هينسالكم الشىء هذا".

من جانبها.. ذكرت شبكة (سكاى نيوز عربية) أن الأمم المتحدة تعتزم التحقيق فى اتهامات بشأن تلقى مشاركين فى ملتقى الحوار الليبى بتونس رشاوى للتصويت لصالح مرشحى تنظيم الإخوان.