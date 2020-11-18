شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح منفذ جديدة عرعر.. محافظ الجمارك يتوقع: الصادرات السعودية ستصل للمليارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد أحمد الحقباني محافظ الجمارك السعودية أن صادرات المملكة لها قبول في كثير من الأسواق في العالم، متوقعاً أن تصل الصادرات السعودية لمئات الملايين، إن لم يكن مليارات الريالات، حيث كانت صادرات المملكة تصل إلى العراق عبر دول أخرى، والآن أصبح لدينا منفذ مباشر للسوق العراقي المهم، كما قدر عدد الشاحنات المتوقع استقبالها في المتفذ بـ200 إلى 300 شاحنة يومياً.

وعلى هامش خفل افتتاح منفذ جديدة عرعر، اليوم الأربعاء، شدد محافظ الجمارك على أنهم جاهزون للبدء باستقبال البضائع، واتخاذ إجراءات أمنية عالية، بالإضافة إلى التعاون الكبير من قبل الإخوة في الجانب العراقي، حيث يوجد تنسيق مستمر، وعلى مستوى عالٍ، مشدداً بالسياق ذاته على أنهم لن يسمحوا بدخول أي بضائع تضر بالوطن أو المواطن.

وكان أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز قد رعى بحضور وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان الغانمي، اليوم، حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر، وذلك عقب الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.