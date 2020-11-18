وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تميم بن حمد وأشرف غني استعرضا خلال الاتصال الهاتفي أوجه تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكدت أنه تم خلال الاتصال مناقشة آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، ومفاوضات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة، مشيرا إلى استمرار دولة قطر في بذل كل الجهود في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر لبحث الأمن والسلام في بلاده... أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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