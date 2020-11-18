نتنياهو: لن نسمح لإيران بالحصول على موطئ قدم في سوريا

وقال نتنياهو، الذي عمم مكتبه الصحفي بيانه: "هذا الصباح هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا مهمة لقوات القدس الإيرانية ومنشآت عسكرية سورية في سوريا. وهذه سياسة ثابتة اتبعتها منذ سنوات عديدة، ولن نسمح للجيش الإيراني بالحصول على موطئ قدم في سوريا. نحن لن نتسامح مع أي محاولات لمهاجمتنا من الأراضي السورية".

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وشدد رئيس الوزراء على أن "كل من يحاول مهاجمتنا سيواجه عواقب".

وقصف الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، ثمانية أهداف تابعة للقوات الإيرانية والسورية في سوريا بعد يوم من تفكيك عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.

الهدف الرئيسي من قصف سوريا، الذي استمر في السنوات القليلة الماضية، يسميه الإسرائيليون تحت بند "محاربة وجود إيران المعادي وتوابعها على حدودهم الشمالية".

والجيش الإيراني الموجود في سوريا، كما قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع "سبوتنيك"، هو خبراء عسكريون يقدمون مساعدة استشارية لقوات الجيش العربي السوري في محاربة الإرهابيين "بناءً على طلب دمشق".