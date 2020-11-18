الخارجية العراقية تنعى محافظ أربيل بعد وفاته بكورونا

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة في موقع تويتر.

وقال الوزير العراقي: "بمزيدٍ من الحزن والأسى أنعى صديقي محافظ أربيل فرست صوفي، الذي وافته المنية خارج العراق إثر إصابته بفايروس كورونا".

وفي وقت سابق الأربعاء، نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر طبي لم يسمه، قوله إن "محافظ أربيل فرست صوفي توفي صباح اليوم في أحد مستشفيات تركيا".

وأضاف أن "ذلك جاء بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وصوفي محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وتقلد مناصب رفيعة خلال السنوات الماضية، أبرزها منصب عضو برلمان كردستان (2009 – 2013)، كما شغل عضوية الهيئة الاستشارية القانونية في رئاسة إقليم كردستان (2010 – 2018).