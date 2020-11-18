وزير الخارجية البحريني: لا يمكن تحقيق السلام إلا بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الزياني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس، تابعته "سبوتنيك".

ودعا الزياني الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة لمائدة المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وفق ما تنص قرارات الشرعية الدولية.

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وكشف عن تسيير رحلات جوية من المنامة إلى تل أبيب بدءا من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال في هذا الصدد: "سيكون لدينا 14 رحلة من البحرين إلى تل أبيب و5 رحلات شحن أسبوعية".

وتابع: "سنشهد قريبا فتح سفارة لكل من الدولتين في الدولة الأخرى، وتعزيز شبكة الاستثمار والسياحة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن اسرائيل والبحرين كانتا على تواصل منذ سنوات قبل توقيع اتفاق "أبراهام"، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال نتنياهو إنه يتطلع إلى توقيع المزيد من اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أخرى.

فيما رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتبادل السفارات بين إسرائيل والبحرين، مؤكدا أن هذه "خطوة أساسية من أجل علاقات دبلوماسية".

وأضاف أن "المجال أصبح مفتوحا أمام الطائرات الإسرائيلية بفضل اتفاقات أبراهام".

وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، واتفقا على فتح سفارات "في أقرب وقت ممكن"، بحسب إعلام عبري.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أشكنازي التقى الوزير البحريني في مقر الخارجية الإسرائيلية في القدس.

ونقلت الصحيفة عن الوزير البحريني: "سعدت لنقل طلب ملك البحرين لافتتاح سفارة في إسرائيل، وإبلاغه (أشكنازي) أن طلب إسرائيل بإقامة سفارة في المنامة تمت الموافقة عليه".

وفي وقت سابق اليوم، وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل في أول رحلة طيران تجارية لطيران الخليج إلى تل أبيب، فيما يتطلع البلدان إلى توسيع نطاق التعاون بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.