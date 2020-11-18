الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ بدء الجائحة عند 1038 إصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الأربعاء تسجيل 1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، سجلت وزارة الصحة الجزائرية 20 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 70629، والوفيات إلى 2206. وتماثل 627 مريضا للشفاء من مرض كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 46326، فيما يخضع 43 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

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